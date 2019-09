Modne engelske stjerner spiller op på Hindsgavl Slot

Middelfart: Event Middelfart er igen på banen med ny musik. Denne gang er det lykkedes MG&BK's koncert-arrangører at få tre kendte englængere til byen - nemlig Peter Howarth fra The Hollies, Mick Wilson fra 10cc og Pete Lincoln fra The Sweet, der giver koncert på Hindsgavl Slot den 28. februar næste år. Trioen kommer til byen på deres "All For One Tour".

Det bliver en akustisk intimkoncert med tre guitarer og tre store, britiske stemmer, som tilsammen udgør FRONTM3N.

De tre har været venner lige siden, de begyndte at spille sammen i Sir Cliff Richards band i starten af 90'erne, oplyser Event Middelfart i en pressemeddelelse.

Efterfølgende er de begyndt at tage på turné, hvor de er sammen om at spille hinandens største sange. På Hindsgavl Slot kan publikum se frem til hits som The Hollies' "The Air That I Breathe" og "He Ain't Heavy, He's My Brother" The Sweet's "Love Is Like Oxygen" og "Ballroom Blitz" 10cc's "I'm Not In Love" og "Dreadlock Holiday" samt Cliff Richard klassikere som "Carrie" og "Move It".

Ovenikøbet spiller de tre herrer også originalt materiale fra deres fælles album "All For One", som udkom i 2018.

- Det bliver en koncert fyldt med hjertevarme, humor, historier og, selvfølgelig, musik, når FRONTM3N kommer til Middelfart, lover Bent Frandsen fra Event Middelfart.

Billetterne koster 195 kroner plus gebyr og kan allerede nu købes på billet.dk.