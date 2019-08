Modigt vidne standsede spritbilist: Tog bilnøglen fra beruset mand to gange

En 57-årig mand fik torsdag eftermiddag standset en 59-bilist, der forsøgte at køre væk i en bil, selvom han tydeligvis var påvirket af alkohol. Den 57-årige trak ikke bare en, men to gange bilnøglen ud af tændigen, fortæller Fyns Politi. Arkivfoto: Colourbox.

En mand, som var så beruset, at han havde svært ved at holde balancen, blev standset af et vidne, da han forsøgte at køre af sted i en bil i Gelsted.

Gelsted: Med en resolut indgriben sikrede en 57-årig mand torsdag eftermiddag, at en spirituspåvirket bilist ikke nåede at forrette skade på sig selv eller andre mennesker. Omkring klokken 17.43 bemærkede manden på Vinkelvej en anden mand, som satte sig ind i en bil. Det burde manden ikke gøre, mente den 57-årige, eftersom manden tilsyneladende havde svært ved at holde balancen og så ud til at være meget fuld. Derfor gik den 57-årige hen til bilen og begyndte at forklare manden, at han ikke var i stand til at køre bil, og at han skulle lade den stå. - Men manden forsøgte alligevel at køre fra stedet, og derfor rakte den 57-årige armen ind ad døren ved passagersædet og trak nøglen ud af tændingen. Bilisten havde dog en ekstra nøgle, som han straks satte i tændingen, fortæller politikommissær Anders Lundegaard, Fyns Politi.

Sådan kan du stoppe en spritbilist Fortæl ham eller hende, at du har det skidt med, at han/hun kører.

Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag eventuelt bilnøglerne.

Allier dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden.

Ring efter en taxa og lån eventuelt ham/hende penge til taxaen.

Tilbyd en overnatning.

Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket.

Hvis han/hun alligevel kører, så kontakt politiet på telefon 114.

Lagde sig selv ned på vejen Det lykkedes manden at få startet bilen, men han havde muligvis ikke helt styr på sin retningssans, for i stedet for at køre væk bakkede han bilen 10 meter og ind i en hæk. Endnu en gang fik den 57-årige mand revet nøglen ud af tændingen - og så var køreturen slut for den påvirkede bilist. - Han gik ud af bilen og lagde sig fladt ned på vejen, fortæller Anders Lundegaard. Der lå manden stadig, da politiet nåede frem. Den 59-årige mand, som har bopæl i Middelfart Kommune, blev alkometertestet på stedet, og målingen viste en alkoholpromille over det tilladte for bilister.