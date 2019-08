Moderniserer for 10 mio. kr.: Superbrugsen i Strib vokser med 250 kvadratmeter

Brugsforeningen for Middelfart og Omegn moderniserer butikken for 10 millioner kroner - arbejdet begyndte i denne uge og er færdigt til påske næste år.

Strib: Omsætningen vokser, kundetilfredsheden vokser og nu vokser butikken også. Der er ikke noget at sige til, at Superbrugsens uddeler i Strib, Morten Sundahl, har svært ved at få armene ned for tiden.

- Vi kommer til at stå med en lys, rummelig og fremtidssikret butik, som matcher kundernes behov i dag, lyder det fra Morten Sundahl fuld af begejstring.

Arbejdet er gået i gang i denne uge og skal efter planen være færdigt til påske næste år. På det tidspunkt har Brugsforeningen for Middelfart og Omegn investeret 10 millioner kroner i Stribs største dagligvarebutik.

- Kunderne efterspørger flere fersk- og friskvarer end tidligere. I billedsprog kan du sige, at vi går fra at være et køleskab i mellemstørrelse til en XL-model. For der sker en markant udvidelse af vores sortiment i hele butikken og i særlig grad ferskvarer og økologi, forklarer uddeleren.