Modedesigner skal stå i spidsen for Udvikling Middelfart

54-årige Lene Lawaetz skal stå i spidsen for den nystartede organisation Udvikling Middelfart og være med til at udvikle og styrke attraktiviteten i Middelfart Kommune.

Middelfart: De tre lokale foreninger, Middelfart Erhvervsråd, Middelfart Handelsstandsforening og VisitMiddelfart er sammen med Middelfart Kommune ved at skabe en ny organisation, Udvikling Middelfart, der skal udvikle Middelfart Kommune.

Mandag nikkede byrådet - på nær Venstres Kaj Piilgaard Nielsen samt Enhedslistens Paw Nielsen - ja.

Og nu er der fundet en direktør, der skal stå i spidsen for arbejdet. Det bliver 54-årige Lene Lawaetz, der kommer fra en stilling som innovationschef i Vejle Kommune.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang og til at være en del af de stærke samarbejder, der er i Middelfart Kommune. Jeg kender Middelfart som en veldrevet kommune med et stærkt erhvervsliv, der bakker op. Og så bliver det spændende med de tre sekretariater, der skal flytte - og hvordan de kan give hinanden noget i hverdagen og udveksle viden, siger Lene Lawaetz i en pressemeddelelse.