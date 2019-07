Misforståelse var lige ved at koste Harndrup rekreativt område: Lokal aktionsgruppe snublende tæt på mål

I næsten tre år har Transportgruppen i Harndrup kæmpet for at komme i gang med at omdanne to tilvoksede grunde i byen til rekreativt område. Nu er gruppen snublende tæt på mål. Området skal blandt andet indeholde en platform ud i Harndrup Å på det sted, hvor gruppen sidder på billedet. Fra venstre: Lars Hviid, Kim Juul Larsen, Heidi Damkjær, Jette Rasmussen og Julie Schou Christiansen. Foto: Sofie Secher Karlsen

En arbejdsgruppe fra Harndrup er snublende tæt på at kunne omdanne den tidligere Vandværksgrund til rekreativt område.

Harndrup: Træerne er flere meter høje og skovbunden er dækket af efeu. At Harndrup Å gemmer sig bagerst på grunden er slet ikke til at se. Men sådan skal det ikke blive ved med at se ud. Seks af byens beboere har de seneste knapt tre år arbejdet for at skaffe penge nok til at kunne omdanne området omkring den tidligere vandværksgrund til et rekreativt område med både bålplads, udendørs træningsmiljø og madpakkehus. Gruppen, som har fået navnet Transportgruppen, fordi den tidligere har kæmpet for mere offentlig transport til byen, har søgt og i alt fået omkring 900.000 kroner af fonde, banker og Middelfart Kommune til at omdanne området. Nu mangler kun omkring 60.000 kroner, som gruppen forventer at have i hånden, når svarene på de sidste fondsansøgninger løber ind. Og så håber gruppen på at kunne indsamle omkring 30.000 kroner gennem crowdfunding. Derudover mangler gruppen at lave en aftale med Middelfart Kommune om vedligehold af området. Falder den ikke på plads, risikerer Transportgruppen at måtte betale dele af pengene tilbage, fordi tidsfristen på nogle af fondsmidlerne udløber ved årsskiftet.

Fakta Transportgruppen er en arbejdsgruppe under Fjelsted/Harndrup Lokaludvalg, som tidligere har arbejdet for at få mere offentlig transport og en cykelsti til området - deraf navnet. De seneste knapt tre år har gruppen arbejdet for at rejse penge til at omdanne den tidligere vandværksgrund og nabogrunden (Rugårdsvej 60 og 62) til et rekreativt område.På Rugårdsvej 62 lå tidligere et hus, som skulle rives ned med midler fra landsbypuljen. I stedet købte Middelfart Kommune i 2016 grunden og rev efterfølgende huset ned - på den måde sparede kommunen momsen. Siden købte Middelfart Kommune også nabogrunden, Rugårdsvej 60 - også kendt som vandværksgrunden. Dermed ejer Middelfart Kommune området, som Transportgruppen vil omdanne til rekreativt område.



I foråret 2018 underskrev Middelfart Kommune og Fjelsted/Harndrup Lokaludvalg og Transportgruppen forhåndsgodkendelse, som gav gruppen tilladelse til at bruge Rugårdsvej 60 og 62 til rekreative formål.

Området er lige nu groet til med alverdens grønt, men når planerne føres ud i livet, skal der i stedet være bålplads, madpakkehus og træningsområder. Foto: Sofie Secher Karlsen

Lige ved at ryge i vasken Og aftalen med kommunen om vedligeholdet var lige ved at ryge i vasken - tilsyneladende på grund af en misforståelse. - Alt ligger klar til at gå i gang. Vi har tegningerne, vi har indhentet tilbud på arbejdet, og vi mangler kun en byggetilladelse, som er på vej, siger Kim Juul Larsen og fortsætter: - Vi var klar til at sætte i gang, men så fik vi et mundtligt afslag fra kommunen, og vi fik den helt klare forståelse, at kommunen ikke ønskede at gå ind og hjælpe med vedligehold. Derfor tog gruppen kontakt til Fyens Stiftstidende i håbet om, at avisens indblanding kunne få Middelfart Kommune på andre tanker.

Transportgruppen håber på at kunne indsamle omkring 30.000 kroner gennem crowdfunding. Indsamlingen skal være med til at give områdets beboere ejerskab over området. Fra venstre: Julie Schou Christiansen, Heidi Damkjær, Jette Rasmussen, Kim Juul Larsen og Lars Hviid. Foto: Sofie Secher Karlsen

Nærmere aftale skal laves Meldingen overrasker kommunens trafik- og vejchef Uffe Høybye, som understreger, at den forhåndsaftale, som Transportgruppen og Fjelsted/Harndrup Lokaludvalg lavede med Middelfart Kommune i foråret 2018 stadig står ved magt. I den står, at en del af driften og plejen af det grønne anlæg, med nye funktioner og rekreative tilbud, af egen drift vil blive varetaget af Fjelsted/Harndrup Lokaludvalg. Trafik- og vejchefen fortæller, at der ikke er lavet en nærmere aftale mellem Middelfart Kommune og Transportgruppen, og det kan være årsagen til, at gruppen har fået det indtryk, at kommunen ikke ønskede at hjælpe. - Mig bekendt er der ikke lavet en aftale, og på nuværende tidspunkt er papiret blankt. De (Transportgruppen, red.) skal tage fat i mig, så vi kan snakke om det og se, om vi kan finde en løsning, siger Uffe Høybye og fortsætter: - Det, der er specielt ved vandværksgrunden, er, at den også skal bruges som pit stop til cykelturister, og derfor har vi (Middelfart Kommune, red.) en støre interesse i den. Uffe Høybye afviser ikke, at kommunen eksempelvis vil stå for at slå græsset i området. Den melding glæder Kim Juul Larsen, som - ligesom resten af Transportgruppen - er optaget af at komme i gang med forvandlingen.

Når aftalen om vedligeholdet af arealerne er på plads med Middelfart Kommune, sætter Transportgruppen gang i en crowdfunding-indsamling, som udover at rejse 30.000 kroner, også skal være med til at inddrage områdets borgere, så de får ejerskab over området. Foto: Sofie Secher Karlsen

Arbejdsdag og crowdfunding Medlemmerne i Transportgruppen er også indstillet på at hoppe i arbejdstøjet. - Lige nu forestiller vi os en årlig arbejdsdag, hvor folk fra byen kommer og hjælper til, forklarer Lars Hviid. Om årsagen til, at Transportgruppen ikke selv påtager sig hele opgaven med vedligehold inklusiv græsslåning siger et andet medlem af gruppen, Julie Schou Christiansen: - Hvis vi laver en gruppe, som står for det, er der risiko for, at det dør ud. Og hvis vi laver det her (omdanner området til rekreativt område, red.) må det ikke gro til - så hellere lade være. Når aftalen om vedligeholdet af arealerne er på plads med Middelfart Kommune, sætter Transportgruppen gang i en crowdfunding-indsamling, som udover at rejse 30.000 kroner, også skal være med til at inddrage områdets borgere, så de får ejerskab over området.