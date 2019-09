"Mis med de blå øjne" opføres på Kulturøen

Middelfart: De tre- til otteårige kan opleve Egon Mathiesens klassiker "Mis med de blå øjne" som teaterforestilling på Kulturøen lørdag 14. september klokken 10.30.

Historien handler om Mis med de blå øjne, der går ud for at fange mus. Her møder den kattene med de gule øjne, der i første omgang slet ikke tror, den er en kat. Men turen til landet med de mange mus overbeviser dem om det modsatte.

Forestillingen opføres af Comedievognen.

Billetter kan købes på Middelfart Biblioteks hjemmeside. Både børn og voksne skal have billetter, og mindre søskende må ikke medtages, understreges det i pressemeddelelsen.