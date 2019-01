Middelfart: Healer Hening Svanelykke gæster Lillebæltshallerne torsdag 24. januar klokken 19. Han lover, at deltagerne vil få en forståelse af deres egen fortid og det, de har oplevet tidligere, og at de vil kunne mærke healingen på egen krop.

Der vil også være en healingsmeditation til Henning Svanelykkes egen healingsmusik.

Henning Svanelykke har aldrig været medlem af nogen religiøs bevægelse. Han fortæller, at frihed er vigtig for ham og han har ingen skjulte dagsordner. Han kalder sig selv spirituel og almindeligt troende og mener, at der skal være respekt om alle religioner. Til gengæld har han en stærk kanal til en healende energikilde, oplyser han i en pressemeddelelse.

Henning Svanelykke har medvirket i flere tv-udsendelser og radioprogrammer. Billetter til hans foredrag koster 150 kroner og kan købes i hans webshop svanelykke.dk