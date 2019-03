Harndrup: Dagli'brugsen i Harndrup sælger godt men får for lidt for varerne. Så meget har brugsen sænket priserne de sidste to-tre år, at den i 2018 kom ud med et underskud på 413.00 kroner, selv om kunderne købte den samme mængde varer som i rekordåret 2015, hvor regnskabet gik i plus med 244.000 kroner.

- Kædens beslutning om, at vi alle skulle sænke priserne i kampen mod discountbutikkerne, har reduceret vores avance med 700.000 i løbet af tre år. Det har til gengæld haft den effekt, at kunderne er fortsat med at handle hos os i samme omfang, forklarer brugsens mangeårige uddeler Edi Frederiksen.

Og faktisk står det slet ikke så slemt til i Harndrups eneste dagligvarebutik, som regnskabet umiddelbart fortæller. For selv om bruttofortjenesten det seneste år er faldet med 250.000 kroner, og bundlinjen er rød, så har brugsforeningen kunnet sætte næsten 400.000 kroner i banken. Det skyldes, at man fortsat opererer med store afskrivninger efter ombygningen i 2009, sidste år på næsten en million kroner.