Middelfart: Torsdag den 7. februar klokken 15 arrangerer støtteforeningen for Friplejehjemmet Lillebælt endnu en minikoncert med Bente Kure og Leif Ernstsen. De er begge kendt fra blandt andet Strib Vinter Visefestival. Bente og Leif har spillet sammen i mere end 30 år.

Parret har høstet ros hos anmelderne: "De står for et positivt livssyn uden at blive hverken lalleglade eller ligeglade. Det er underholdning, holdning, eftertænksomhed og humor i skøn forening".