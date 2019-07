På det åbne afsnit P5 på Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart har patienterne flere friheder end andre steder på det store psykiatriske hospital. Her har de egne lejligheder, hvor de forbereder sig til livet efter indlæggelse. Og så har de en anden tilgang til tvang. På P5 har det nemlig aldrig været nødvendigt at bæltefiksere en patient. Fyens Stiftstidende har besøgt retspsykiatrisk i 24 timer. Læs andet ud af femte afsnit her.