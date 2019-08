Mindre nethandel, Restaurant Flammen og iværksætterhjælp fra kommunen: Her er læsernes løsninger på Middelfarts tomme butikker

Vi bad brugerne på avisens Facebook-side "Vores Middelfart" komme med ideer til, hvordan der kan skabes mere liv i gågaden i Middelfart. Her er et udpluk af deres bud.

Mia Madsen: En lavere husleje fra udlejerens side, og måske man fra kommunes side kunne lave et program, hvor man hjalp nogle unge, som har nogle planer om at være selvstændige på vej. Det kunne være alt fra råd og vejledning til konceptudvikling og eventuelt hjælp til at parre dem med et passende lejemål i gågaden. Så kunne det være, man kunne tiltrække nogle, der gik med sådan en drøm.

Janni Pedersen: Jeg er helt enig i, at byen trænger til fornyelse. Hver gang en ny butik åbner, er det tøj eller en smykkeforretning eller caféer. Det er gode butikker, vi har, men dem er der nok af i forvejen. Lad os få noget nyt til byen. Måske: Søstrene Grene, en ny legetøjsbutik, Neye.

Morten Aagaard Nielsen: Hvad med en pladebutik...ville det kunne gå mon i dag?

Dennis Thode: Man skal få den almindelige borger i Middelfart til at forstå, at hver gang man fylder varer i indkøbskurven i en netbutik eller kører til Kolding Storcenter, går omsætningen fra byens butikker. Det er ikke nok kun en gang imellem at købe et par sokker, når man lige akut mangler, nej der skal handles jævnt i byen og ved alle højtider. En ting der er sikkert er, at udbudet følger efterspørgslen. Mange har fokus på, at der skal flere kædebutikker til, men når kædebutikkerne kigger på at etablere sig, kræver det også, at der er et spændende handelsliv i byen, som de minde specielbutikker er med til at bidrage til. Hvis alle middelfartere lagde bare halvdelen af de penge, der bruges i nethandel og Kolding Storcenter, ville der være stor mangel på lokaler til nye og spændende butikker i vores by.

Stig Mikkelsen: Opgive gågadeprincippet og lave ensrettet gade med p-mulighed i den ene side.

René Falch Olesen: Udvid gågaden hen til krydset ved Gammel Banegårdsvej. Så det kan blive mere attraktivt for de "døde" butikker, der også ligger der.

Maiken Maria Vibede: Bedre p-pladser ville gøre en forskel for mig, det er alt for bøvlet lige at køre til butikken. Flere forskellige butikker og lavere husleje

Charlotte Ernst: En butik, hvor vi kan sidde, og hvor man kan vælge og blande lækre salater og flutes med fyld - ligesom Café K i Fredericia. En skobutik mere. Et sted der serverer billig gammeldags mad. Restaurant Flammen kunne være en skøn ting. Nogle handlemuligheder i Skrillinge, ved godt der kommer en Rema. Lidt forslag herfra.