Mindeord: Jørn gjorde et stort og uvurderligt arbejde for erhvervsudviklingen

Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at tidligere mangeårige erhvervsrådsformand Jørn Sørensen er afgået ved døden. Jørn gjorde et stort og uvurderligt arbejde for erhvervsudviklingen i både Ejby, Nørre Aaby og Middelfart kommuner gennem 30 år. Jørn var i mange år en særdeles afholdt og respekteret formand for erhvervsrådene og forstod til fulde at balancere mellem de forskellige ønsker fra både erhvervslivet og det politiske system. Han var med til at gå forrest i udviklingen af innovative tiltag som Erhvervstræf, Vestfyn Trækker og bosætningskampagner. Og når erhvervsrådene i Ejby og Nørre Aaby inviterede til arrangementer og generalforsamlinger, så var det altid for fulde huse i tiden med Jørn Sørensen som formand.

Jørn Sørensen var formand for erhvervsrådet i Ejby fra 1984-1996, og senere formand for det fusionerede erhvervsråd Ejby-Nørre Aaby fra 1996-1998 og igen fra 2001-2006.

Udviklingen hen mod sammenlægningen af de tre kommuner Ejby, Nørre Aaby og Middelfart havde Jørn Sørensen set komme, flere år inden den blev en realitet. Han var kraften bag fusionen af de to erhvervsråd Ejby-Nørre Aaby og Middelfart Erhvervsråd i 2006. Derfor fortsatte Jørn Sørensen som bestyrelsesmedlem i det nye Middelfart Erhvervsråd fra 2006. I perioden fra 2009-2012 var han igen formand for erhvervsrådet. Middelfart Erhvervsråd tæller nu over 360 medlemsvirksomheder og har aldrig nydt større opbakning, blandt andet på grund af det solide fundament som Jørn var med til at skabe.

Vores tanker går til hustruen Jette og datteren Rikke.

Vi vil savne Jørn Sørensens gode humør og rolige sind.

Æret være Jørn Sørensens minde.