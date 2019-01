Millionhandel i Middelfart: 6000 kvadratmeter i tidligere hospital på nye hænder

Danica Pension har solgt sine to ejendomme i Teglgårdsparken til Bygningsstyrelsen for knap 80 millioner kroner.

Middelfart: 5.956 etagemeter i det tidligere sindssygehospital i Middelfart har skiftet ejer i en større millionhandel. Danica Pension valgte i april sidste år at sætte sine to ejendomme, Teglgårdsparken 19 og 99, til salg gennem Home Erhverv Fyn, og ejendomsmægler Henrik Svane oplyser, at en handel med Bygningsstyrelsen nu er faldet endelig på plads.

Parterne ønsker ikke at gå offentlig ud med handelsprisen for de to ejendomme, som blev udbudt til salg for samlet 85 millioner kroner.

- Men den ligger et sted mellem 70 og 80 millioner kroner, så meget vil jeg godt nærme mig det, siger Henrik Svane.

De to bygninger har i mere end 10 år huset Skats regionale skattecenter i Middelfart. Det bliver der ikke ændret på, Skat vil nu blot bo til leje hos det offentlige familiemedlem, Bygningsstyrelsen.

Henrik Svane fortæller, at han også har været i dialog med to private investorer i forbindelse med salget.

- Men det virker oplagt, at Bygningsstyrelsen køber, når det er Skat, der bor til leje, siger Henrik Svane.