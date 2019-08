Mike Andersen solo i Middelfart

Middelfart: En af Danmarks stærkeste stemmer og bedste guitarister, Mike Andersen, tager hul på sin allerførste soloturné. Vokal, en akustisk guitar og en fod i størrelse 47. Det er de få elementer, Mike Andersen tager med sig på landevejen, når han møder publikum i øjenhøjde, lyder det i en pressemeddelelse.

Fredag 20. september klokken 21 giver Mike Andersen koncert på Walker i Middelfart.

I maj udgav han soloalbummet One Million Miles, der fik et hav af gode anmeldelser og toppede vinylhitlisten to gange. På den kommende soloturné vil han spille de ni personlige numre, der udgør det nye album samt gamle kendinge i rå og nøgne versioner.

Mike Andersen har tidligere udgivet syv album med band. At skrælle sit musikalske udtryk helt ned, er noget han længe drømt om.

- Jeg har altid stræbt efter at lave sange, som kan holde til at blive fremført af bare mig selv og en guitar. Alligevel har jeg aldrig udgivet eller spillet dem live på den måde. Det er så på tide nu, konstaterer Mike Andersen.