Mikael Rasmussen stopper som leder af Vestfyns Kultur- og Idrætscenter

Nørre Aaby: - Det har været 15 gode år, men jeg har hele tiden sagt, at jeg ville nå at prøve noget andet i mit arbejdsliv, derfor har jeg valgt at sige op, siger Mikael Rasmussen, der stopper som leder af Vestfyns Kultur og Idrætscenter i Nørre Aaby ved årsskiftet.

Stillingen er slået op på Jobindex, og ind til en ny er fundet, varetager souschef Michael Olesen jobbet som centerleder.

- Der er ingen dramatik omkring Mikael, som vi har været rigtig glade for. Men vi venter gerne på den rigtige afløser, for det er et særligt job at være centerleder, siger bestyrelsesformand Kim Thomhav og føjer til, at personalet består af fem fuldtidsansatte, inklusive centerlederen, og otte på deltid.

Mikael Rasmussen, der er født og opvokset i Båring og har levet hele sit voksenliv i Nørre Aaby, er åben over nye udfordringer.

- Det eneste afgørende er, at det bliver et job, hvor man har fri, når man har fri. Du er på 24/7 som centerleder, hvor du skal kunne tage telefonen hele døgnet. Det kan have sin charme, men på et tidspunkt får man også lyst til mere faste arbejdstider, og det er nok der, jeg nået til, siger Mikael Rasmussen.