Middelfart: Fyns Politi fik klokken 4 natten til fredag en anmeldelse om en brand i en knallert.

Knallerten stod på et grønt areal ud for Lillebæltshallerne, men det var ikke muligt for politiet at aflæse stelnummeret.

Ej heller fremgår det af vagtchef Milan Holck Nielsens oplysninger, om knallerten stod i flammer eller allerede var udbrændt, da politiet fik anmeldelsen.