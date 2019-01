Middelfart vokser mod øst: Ny bydel med op til 500 boliger under opsejling i Skrillinge

Skrillingegårdens mangeårige ejer Peder Lundgaard solgte for tre år siden sin ejendom til landmand Jan Hjeds fra Søndersø for 29 millioner kroner. Han fortæller, at Middelfart Kommune sidste år opfordrede ham til udvikle sin landbrugsjord til boligområde, fordi den eksisterende udstykning på Toften nord for Skrillingegården var ved at være bebygget.

Glad borgmester

Borgmester Johanns Lundsfryd Jensen (S) har svært ved at få armene ned og betegner arealet og beliggenheden som noget af det ypperste.

- Faktisk vil jeg kalde det et af Syddanmarks bedste byudviklingsarealer. Vi er tæt på vand, byen, golfklub og marinaen, så der er et væld af aktivitetsmuligheder. Samtidig ligger området helt ugeneret og alligevel tæt på motorvejen. Det bliver ikke meget mere attraktivt, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, der slet ikke er i tvivl om behovet for den nye udstykning.

- Det kan godt være, det tager nogen år, inden området er fuldt bebygget. Men det er ligesom at cykle, hvis du holder stille vælter du. Vi skal med andre ord hele tiden være i fart og sikre, at der er noget på alle hylder for at bevare vores status som en attraktiv bosætningskommune. Derfor glæder det mig også meget, at Arkitema lægger op til et varieret boligområde med forskellige boligtyper, siger borgmesteren, der håber på at lokalplanen kan være færdig og godkendt om et års tid.

Læs mere på Fyens.dk og i Fyens Stiftstidende i morgen ,lørdag den 5. januar.