Middelfart slap nådigt: En snes sommerhuse under vand, et par spærrede veje og 2.500 sandsække

Flere veje i den sydlige del af kommunen blev lukket og flere sommerhuse stod under vand, da stormfloden onsdag ramte Middelfart Kommune. Alligevel vurderer kommunens vejformand, Lars Frandsen, at man er sluppet forholdsvist nådigt.

Ifølge vejformanden nåede vandet knap 140 centimeter over det normale niveau.

- Vi har mere ro på i år, fordi vi efterhånden har prøvet det før. Vi har fået lavet kvote-planer, så vi kender de kritiske steder, og vi ved, hvor der er risiko for, at vandet løber over. Vi er bedre forberedt i år, og det har gjort vores arbejde meget nemmere.

Nordvestfyn: Vandet steg og steg langs de nordvestfynske kyster onsdag. Flere sommerhuse stod under vand på stranden i Føns, mens vinden rasede i Varbjerg.

I Varbjerg havde blæsten godt fat onsdag, hvor flere sommerhuse var tæt på at tage vand ind. Ved isbutikken stod både gyngestativ og pallemøbler under vand. Foto: Sofie Secher Karlsen

Flere veje lukket

Lars Frandsen og flere af hans kolleger brugte dagen på at observere vandstigningerne langs kommunens kyster. Særligt slemt var det i Føns, hvor flere sommerhuse på Juul Nielsensvej og Holmvej allerede onsdag middag stod under vand. Middelfart Kommune vurderer, at der er tale om 10-15 sommerhuse.

Også diget langs Føns Strandvej var under pres, og derfor sendte kommunen en rendegraver afsted for at styrke diget med flere skovlfulde jord, det sted, hvor diget kun er 140 centimeter.

På stranden i Varbjerg raserede blæsten onsdag eftermiddag, hvor vandet nåede op over kanten i den lille havn. Storå gik over sine breder, hvilket gjorde flere sommerhusejere nervøse.

På Svinøvej, Tybrindvej og Wedellsborgvej nåede vandet sidst på eftermiddagen vejbanen, og derfor måtte kommunen lukke vejene indtil vandet trak sig tilbage.

Middelfart Kommune udleverede knap 2.500 sandsække i forbindelse med stormfloden.