Middelfart-skolepatrulje er blandt landets bedste

Middelfart: Tusindevis af danske børn står hver morgen klar til at følge andre børn sikkert over farlige veje. Nu vil Rådet for Sikker Trafik og LB Forskning kåre den bedste skolepatrulje, og blandt de sidste fem nominerede er Vestre Skole i Middelfarts patrulje. Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Vestre Skole-patruljen er den eneste fra Region Syddanmark i feltet, der derudover udgøres af en patrulje fra hver af de fire resterende regioner.

Vestre Skole har modtaget 5.000 kroner for nomineringen. Hvis skolen vinder, venter en check på 25.000 kroner. /EXP