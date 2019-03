Skolepatruljen på Vestre Skole er én af blot fem nominerede i landet og har allerede sikret sig 5000 kroner til en god fest. Vinder skolen den endelige titel, forhøjes beløbet til 25.000 kroner. Skolepatruljen er nomineret for børnenes evne og vilje til at passe på deres kammerater og ikke være bange for at opfordre dem til lys på cyklen og hjelm på hovedet.

5400 indstillinger

Der er samlet set kommet 5400 indstillinger til Rådet For Sikker Trafik og LB Forsikring, der står bag kåringen. Ud af de mange indstilliger vælges én skole pr. region, så der er i alt fem nominerede til prisen.

Foruden Vestre Skole er det Måløvhøj i Ballerup, Vemmelev fra Slagelse, Østervang fra Randers og Hurup Skole fra Thisted.

I indstillingen, der gjorde udslaget for Vestre Skole, kan man blandt andet læse: De har stået helt pålideligt, har selv fundet ud af afløsning, hvis de var forhindrede. De har løst opgaver i forbindelse med omfattende vejarbejder ved fodgængerfelt og skole på yderst sikre og pålidelige måder. De opfordrer på eget initiativ kammerater til at bruge hjelmen og have cykellyger på. De tager ansvar for at gøre trafikken mere sikker i Middelfart og er ikke bange for at stå frem med de holdninger og det, de ved.

Afgørelsen på "Årets Skolepatrulje" falder i uge 19.