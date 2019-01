Middelfart: Om godt fire måneder er der Telenor Copenhagen Marathon, og hvis man skal være klar til det lange løb, så skal træningen for alvor sættes i gang nu.

Middelfart Motions Klub og Sparta tilbyder derfor fællestræning op til løbet med 16 lørdage med fartholder. Første gang er 19. januar kl. 13 med start fra MG&BK Færøvej 54.

Alle er velkomne, også selvom målet ikke specifikt er Telenor Copenhagen Marathon. Man skal dog være vant til at løbe, og fartholderne løber med en omgangstid mellem 5 og 7 minutter. Der vil være forskellige ruter at løbe ved træningen. Lørdagstræningen er gratis, og man kan se de forskellige mødesteder på hjemmesiden.

For dem, der trænger til mere fællestræning, er der mulighed for at træne med, når klubbens løbere træner mandag og torsdage kl. 18.

Hvis man endnu ikke har meldt sig til Telenor Copenhagen Marathon, er der mulighed for at vinde et startnummer under fællestræningen lørdag 6. april.