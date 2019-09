Middelfart kan se frem til squashklub - vil du være med?

Middelfart: Planerne om at få etableret en squashklub i Middelfart er godt på vej til at blive en realitet, og nu er initiativtagerne bag klubben i færd med at finde medlemmer, der skal danne basis for klubben.

I en pressemeddelelse spørger en af initiativtagerne, Kim Frederiksen, om interesserede nogensinde har prøvet at få "rigtige" ømme sædemuskler efter blot 40 minutters sport, og om folk tror, at squash kan give god kondition, smidighed, mental styrke, god teknik, udholdenhed og taktiske færdigheder.

Hvis man tror på det, er det en god idé at være med til at skabe fremtidens interesse og livsstilsklub i Middelfart, noteres det videre i pressemeddelelsen.

Der vil være plads til alle. Initiativet er taget i samarbejde med MFFI, og alle der vil squash er velkomne.

Vil man være med på rejsen mod en squashklub i Middelfart, skal man kontakte Kim Frederiksen senest mandag 16. september på kim@windbox.dk eller mobil: 3131 1241.