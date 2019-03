Middelfart har Fyns laveste ledighed: Hver fjerde kommer i virksomhedspraktik

Middelfart har i mange år kunnet bryste sig af at være den kommune på Fyn med lavest ledighed. En virksomhedsrettet indsats fra kommunens side er årsagen til, at mange kommer i job, mener formand Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Mikkel Dragmose-Hansen (SF).

- Vi afstemmer ret kraftigt med virksomhederne, at målet med praktikken er at få afklaret, om kemien er der, og at vi derefter regner med en ansættelse, hvis det er tilfældet, siger Mikkel Dragmose-Hansen.

Indsatsen går ud på, at de arbejdsløse kommer i praktik - ofte i en måneds varighed - for at afsøge, om der er kemi mellem virksomhed og borger. Hvis der er kemi, bliver borgeren ansat med løntilskud fra kommunen i en periode og efterfølgende i en ordinær ansættelse.

Årsagen til det er ifølge Mikkel Dragmose-Hansen (SF), der er formand Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, at kommunen gør en stærk indsats, når det kommer til at få kommunens kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik.

Flere skal i job

Det er cirka hver tredje af de borgere, der er på kontanthjælp, der er i virksomhedspraktik.

Og borgere, som Carina Bach, der nu er blevet souschef i Normal efter at have været i virksomhedspraktik i butikken, overbeviser udvalgsformanden om, at de gør noget rigtigt.

Selvom at ledigheden allerede er lav i kommunen og er tæt på at nå det, man kalder fuld beskæftigelse (på to procent, red.), er han sikker på, at det kan gøres endnu bedre.

- Jeg er overbevist om, at vi kan få flere mennesker gjort til en del af arbejdsmarkedet. Det er godt både for borgerne, for virksomhederne og for kommunen. Så længe, der er godt gang i samfundets vækstmaskiner, og det går godt for virksomhederne, er vi nødt til at smede, mens jernet er varmt, siger Mikkel Dragmose-Hansen.