Middelfart har Fyns bedst besøgte biblioteker

- Den vigtigste årsag til de fine besøgstal for bibliotekerne i Middelfart Kommune er, at vi har et meget dedikeret og engageret personale, der de seneste par år, har arbejdet professionelt med at levere godt værtskab og skabe gode relationer til borgere, lånere og besøgende.

Noget for alle aldre

Charlotte Pedersen mener desuden, at det er bibliotekernes evne til at have varierede tilbud året rundt for alle aldre, der gør, at borgerne i kommune vælger deres biblioteker til.

Hun uddyber:

- For at leve op til målsætningen i Biblioteksloven, arbejder vi på at have noget for alle aldre, på forskellige måder - året rundt. For børn/unge tilbyder vi for eksempel Sommerbogen, Readathon, YouTube-litteraturprojekter med mere.

- Til de voksne er der alt lige fra litteraturforedrag, læsegrupper, litteraturcaféer, debatarrangementer, koncerter med særligt udvalgte danske og internationale kunstnere, over til ekskursioner til Bogforum. For dem midt i mellem - eller enhver alder - er der for eksempel KulturØens Comedy Club.

Analysen er udarbejdet på baggrund af de netop offentliggjorte bibliotekstal fra Danmarks Statistik samt folketallene for de enkelte kommuner. Med udgangspunkt i disse har det været muligt at udregne årlige biblioteksbesøg per borger for hver kommune.