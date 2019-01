Middelfart: Biblioteket på Kulturøen inviterer til Klassiske Lytteklubber, som her i foråret har både en dansk og en russisk komponist på programmet samt en blokfløjtevirtuos.

Én gang om måneden i årets første tre måneder inviterer musikbibliotekar Dorte Søndergaard til Lytteklub, hvor det er den klassiske musik, der er på dagsordenen. Og her kan man både blive klogere på værket og komponisten samt dele egen mening om musikken.

Mandag 28. januar er overskriften Michala Petri og barokken. Det er om den danske blokfløjtevirtuos, som i et halvt århundrede har udforsket blokfløjtens natur og stillet sig i spidsen for udvikling af instrumentets repertoire.

Mandag 25. februar gælder det Hans Abrahamsen og værket "Let me tell you". Den danske komponist modtager Léonie Sonnings Musikpris 2019 ved en koncert 26. april 2019 i DR Koncerthuset. I februar sætter Lytteklubben spot på Abrahamsens prisvindende værk "Let me tell you", der tager udgangspunkt i Ofelias replikker fra Shakespeares "Hamlet".

Mandag 25. marts er overskriften Musorgskijs orkesterværk "Udstillingsbilleder". Sæsonen rundes af med den russiske komponist Musorgskij og hans orkesterværk "Udstillingsbilleder". Værket er en musikalsk billedkavalkade, hvor man går fra billede til billede.

Lytteklubberne foregår i Tænketanken på Kulturøen i Middelfart alle de nævnte datoer kl. 16.30-18.00. Det er gratis at deltage i Lytteklubberne, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.