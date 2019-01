Middelfart Kommune søger lægdommere

Grundlisteudvalget i Middelfart Kommune opfordrer borgere med dansk statsborgerskab og adresse i kommunen til at melde sig til hvervet som lægdommer.

For at blive optaget på listen skal du være dansk statsborger, bo i Middelfart Kommune, være fyldt 18 år og være født efter 1. januar 1944.

Det er herfra, at landsrettens præsident henter de nævninge og domsmænd, der skal medvirke i straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Udvalgets opgave er at finde personer, der dels er egnede til at virke som domsmænd eller nævninge i en retssag og dels er alsidige i sammensætningen og afspejler kommunens befolkning.

- Vi skal vælge 129 borgere til grundlisten, og vi ved fra tidligere, at vi har mange lægdommere i alderen fra 59-64 år. Men det er vigtigt, at vi får en mere alsidig sammensætning i gruppen. Derfor vil jeg opfordre alle, men i særlig grad unge under 30 år og personer med anden etnisk herkomst end dansk, til at melde sig, siger Grundlisteudvalgets formand, borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Omtrent halvdelen af personerne på grundlisterne ender med at blive lægdommere.

Hvervet som lægdommer er et såkaldt borgerligt ombud, og de udtagne personer har derfor som udgangspunkt pligt til at virke som lægdommere.

Fire år

Lægdommere, der er udtaget fra Middelfart Kommunes grundliste virker typisk ved byretten og landsretten i Odense.

For at blive optaget på grundlisten skal interesserede sende en ansøgning til Middelfart Kommune via kommunens hjemmeside senest 10. februar.

Selvom man kommer på listen, er der ikke garanti for, at man komme til at virke som nævning eller domsmand.

Udpegningen som lægdommer gælder fra starten af 2020 og fire år frem.