Middelfart Kommune skal være med til at løse klimaudfordringerne

Hvordan arbejder vi for at opfylde Parisaftalens mål på lokalt plan? Det spørgsmål skal Middelfart Kommune være med til at besvare sammen med lokale aktører i projekt DK2020. Og i næste måned mødes Middelfart med 39 andre byer fra hele verden til klimatopmøde i København.

- Og det er en oplagt mulighed for at blive klogere, men også dele ud af Middelfart Kommunes egne erfaringer, siger borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

I oktober mødes de 40 byer til et C40-topmøde i København, og her vil Middelfart Kommune være en del af det fornemme selskab.

Middelfart: Hvordan opnår vi klimaneutralitet i senest 2050, og hvordan begrænser vi den globale temperaturstigning til to grader - ved at arbejde med lokale klimaløsninger? Det er nogle af de store spørgsmål, som Middelfart Kommune stiller sig selv og vigtige samarbejdspartnere, virksomheder, NGO'ere, borgere og foreninger, gennem projektet DK2020.

Vi kan bidrage - og lære

- I C40 er vi blandt verdens mest klima-ambitiøse storbyer, og i det selskab kan vi måske synes små. Men jeg synes ikke, der er tvivl om, at vi som kommune og nation har flere konkrete løsninger, som vi kan være meget stolte af. For eksempel findes der end ikke et ord for fjernvarme i nogle lande, og vi trækker i dag besøgende fra hele verden til vores klimaprojekter. Omvendt kan vi også lære rigtig meget af grønne løsninger fra andre steder i verden, siger han i en pressemeddelelse.

For at skabe nye samarbejder og samle inspiration til klimaarbejdet, inviterer Middelfart Kommune løbende lokale aktører til møder og workshops.