Middelfart: Mandag den 23. september er Middelfart Kommune og Folkeoplysningsudvalget vært ved et møde, hvor alle folkeoplysende foreninger er inviteret. Her kan de blandt andet høre om åben skole, fundraising, samarbejde og foreningsudvikling. Emnerne er lagt ud til tre forskellige workshops, der er ledet af skoleleder på Fjeldsted Harndrup Skole, Else Hansen, DGI og fundraising-konsulent Sabine Christensen.

Aftenen indledes af formand for Folkeoplysningsudvalget Jan Knudsen.