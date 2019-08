Middelfart Kommune køber grønt og energirigtigt for 200 millioner kroner

Hvis verden skal være et grønnere og sundere sted at være, kræver det handling - derfor har Middelfart Kommune nu forpligtet sig til at købe mere grønt og klimavenligt.

Middelfart: Kommunen har besluttet sig for at gøre hverdagen grønnere, og derfor er Middelfart nu blevet medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Medlemskabet betyder, at kommunens indkøbsbudget i højere grad skal bruges på produkter og serviceydelser, der er miljø- og energirigtige - i første omgang i størrelsesordenen 200 millioner kroner. Med medlemskabet forpligter Middelfart Kommune sig til at gå i en grønnere og mere miljøvenlig retning. - Vi bidrager allerede i dag til en grønnere og mere klimavenlig udvikling, men vi vil gøre det endnu bedre. Derfor er det et naturligt skridt at se på, hvordan vi køber ind og forbruger varer og serviceydelser. Både fordi vi gerne vil mindske vores eget klimaaftryk, men også fordi vi sammen med POGI kan gøre en forskel ved at styrke efterspørgslen efter produkter, hvor bæredygtighed og lang levetid er tænkt ind, forklarer borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, i en pressemeddelelse.

Mindske co2-udledning Ifølge den grønne tænketank Concito er offentlige indkøb årligt skyld i udledning af 20 millioner ton CO2, og det vil Middelfart Kommune forsøge at mindske. - Der skal konkret handling til. Det er helt afgørende, at vi får styrket markedet for grønne løsninger, så erhvervsliv og leverandører får stærkere incitament til at udvikle produkter, som er mindre miljøbelastende. Det kræver, at mange går sammen, så jeg håber, at mange flere kommuner vil følge vores eksempel og melde sig ind i POGI, siger Johannes Lundsfryd Jensen.