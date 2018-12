Middelfart Kommune har succes med at skaffe ledige job

Middelfart: Da Fiberline i 2007 flyttede al produktion og administration til Middelfart, havde virksomheden behov for flere medarbejdere. I den forbindelse blev et tæt samarbejde med Middelfart Kommunes Job- og Vækstcenter grundlagt.

Fiberline er ikke den eneste virksomhed, som samarbejder med Middelfart Kommune. Antallet af virksomheder, der aktivt gør brug af muligheden for opkvalificering af ledige kandidater i et samarbejde med Job- og Vækstcenteret stiger fortsat, fortæller Kia Lund McDermott, der er leder af Job- og Vækstcenters virksomhedsservice. Med de målrettede uddannelsesforløb for ledige er det lykkedes at få omkring 70 procent af deltagerne på forløbene i arbejde.

De i alt 19 virksomhedskonsulenter i Job- og Vækstcenter har et godt kendskab til kommunens erhvervsliv. De bruger tid på at besøge Middelfart Kommunes mange virksomheder i løbet af året. I løbet af 2017 besøgte de over 1300 virksomheder og var på over 3500 virksomhedsbesøg.