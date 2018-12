Middelfart Kommune dropper fynsk jobmesse i 2019

Middelfart Kommune vil ikke længere bruge penge på at deltage i fælles fynsk jobmesse i Odense. I stedet skal pengene bruges på initiativer lokalt.

Nordvestfyn: Fælles Fynsk Jobmesse 2019 bliver uden nordvestfynsk deltagelse. På et møde i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har udvalgets medlemmer besluttet, at Middelfart Kommune ikke skal deltage, når den fynske jobmesse afholdes til næste år.

Formand for udvalget Mikkel Dragmose-Hansen (SF) fortæller, at kommunen ved jobmessen i år ikke opnåede de resultater, den havde håbet på.

Ud af de 101 virksomheder og 19 uddannelsesinstitutioner, der var repræsenteret, var kun fire virksomheder fra Middelfart Kommune. Og det er ifølge udvalgsformanden ikke godt nok.

Han fortæller, at man i Middelfart Kommune i stedet vil forsøge at afholde jobmesser, hvor formålet er at finde kvalificeret arbejdskraft lokalt, fremover.