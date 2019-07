Middelfart Gymnastik holder gymnastikskole

Middelfart: 5.-6.-7. august deltager 60 børn i alderen 8-14 år i gymnastikskole i Hyllehøjhallen, alle dage fra klokken 9 til 15.

Det er for begyndere, let øvede og øvede. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed med gymnastikskole i KIF Middelfart Gymnastik, og det er i samarbejde med DGI, at stævnet annonceres og afholdes.

Der skal springes, tonses, tumles, laves rytmegymnastik, leges, spises frokost, laves konkurrencer, og der vil også være en overraskelse undervejs. Der er aktiviteter både inde og udenfor, og der er rig mulighed for at prøve alle mulige grene inden for gymnastikken, samt møde en masse andre børn og unge og forhåbentlig få nogle nye venner.

En stor håndfuld friske instruktører og "tanter" fra KIF Middelfart Gymnastik, står klar til at afvikle gymnastikskolen i Hyllehøjhallen, og de bruger gerne de tre dage, det varer.

Onsdag klokken 14.30 er der en lille opvisning for forældrene, så de kan se, hvad der er blevet arbejdet med i de tre dage.

Man er velkommen til at tage både søskende, bedsteforældre, venner og naboer med, lyder det fra KIF Middelfart Gymnastik.