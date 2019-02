Middelfart: Gå på opdagelse i keramikudstilling med kunstnerne bag

Middelfart: Hvis man synes, at keramik og planter er en spændende kombination, så skal man måske tage en tur på keramikmuseet Clay onsdag 6. marts. Her kan man nemlig komme på en rundvisning i udstillingen Atrium.

Det er medlemmer af udstillingsgruppen Atrium, der selv vil vise rundt. Keramiker Lise Seier Petersen vil fortælle om tankerne bag arbejdet med at udfolde plantekrukkens potentiale og skabe synergi mellem keramik og planter. Hun suppleres af kollegerne Tine Secher og Vibeke Buciek.

Atrium er en gruppe på 15 keramikere, der i 2015 satte sig for at undersøge, udfordre og genfortolke plantekrukken. For selv om plantekrukken er en af keramikkens ældste grundformer, så er den i mange henseender lidt ringeagtet og overset. Når den har været en tur forbi gruppens hænder, er den imidlertid meget mere end blot en diskret beholder, man kan putte sine grønne planter i.

Omvisningen begynder klokken 19 og er gratis, når man har billet til museet.