Middelfart: Frisørsalonen Fashion Cut Intercoiffure i Østergade indgår lørdag 26. januar i et nyt bæredygtigt partnerskab, idet den bliver til en Park Styling salon. Indehaver og frisører er de samme som altid, men skiftet giver en række fordele til kunderne, der ud over miljøvenlige tiltag også kommer til at nyde godt af, at der bliver endnu mere fokus på efteruddannelse, så man er med på moden. Salonens nye navn bliver "Park By Fashion Cut Intercoiffure".

Det er 23 år siden, at Karin B. Pedersen startede i frisørfaget, og i 2002 åbnede hun sin egen salon i Middelfart. I 2015 blev salonen optaget i det internationale netværk Intercoiffure Mondial. I salonen har man længe prioriteret at bruge skånsomme og miljøvenlige produkter, men med skiftet til Park Styling, som Karin B. Pedersen samtidig bliver en del af ejerkredsen af, skrues der endnu mere op for bæredygtigheden.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Vi bliver en del af et nyskabende fællesskab, hvor bæredygtighed og faglighed kommer til at gå hånd i hånd. Vi får blandt andet vores egen produktserie, som ikke kan købes andre steder, og vi kan være med til at sætte en ny standard for frisørfaget i Danmark. Udvikling ligger mig meget på sinde, og alt i alt kommer det til at give en endnu bedre service til vores kunder," siger Karin B. Pedersen.

I salonen er der foruden Karin B. Pedersen fem frisører, hvoraf tre er assistenter og to er elever.