Middelfart: Et nyt cykelløb for det lokale erhvervsliv på vej

Middelfart: Sund & Skov Classic er navnet på et velgørenhedsevent fra Cykelnerven. Det er lokale erhvervsfolk fra både Middelfart og Fredericia, som cykler for at samle ind til scleroseforeningen.

Cykelturen foregår lørdag 6. april med start klokken 14, hvor der cykles 50 kilometer på Vestfyn.

Målet er at kombinere passion for cykling med oplevelser for ganen samt at pleje netværket, mens man samtidig støtter et godt formål, lyder det om eventet.

Man kan møde Dennis Ritter og Chris Anker, som er med hele vejen, og endelig kan man senere på dagen nyde en fire retters menu med vine hos Sund & Skov og få anekdoter og historier fra Tour de France.

Ideen er, at virksomheder kan invitere medarbejdere, kunder og cykelkammerater med. 1 bord med 8 pladser koster 10.000 kroner. Enkeltpladser sælges for 1.250 kroner. Overnatning i hus med 2 bad og 2 værelser koster 1.000 kroner.

Thomas Dybvad Olesen, Cykelnerven, telefon 24 40 88 03, er initiativtager og tovholder på hele eventet.