Middelfart Erhvervs Invest Aps vil fylde byens tomme butikker: Sådan kan de hjælpe

1) Tegn anparter

Tegningsperioden for anparter til Middelfart Erhvervs Invest løber frem til og med 2. oktober. En anpart koster 10.000 kroner. Det bliver ikke et krav, at man køber en anpart for at kunne få hjælp og støtte fra Middelfart Erhvervs Invest.

- Men jeg har nok en forventning om, at bestyrelsen vil være en smule selektive, så dem, der bidrager, også er dem, der står forrest i køen, siger erhvervsmægler Jan Hinnerskov, en af kræfterne bag det nye selskab.

Han understreger dog, at det ikke er hans afgørelse - men en kommende bestyrelses.