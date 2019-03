Middelfart: Elever fejrer billedkunst

Middelfart: Billedkunstens Dag markeres skam også lokalt, når Middelfart Billedskole i år har sat fokus på at SE.

"Set med andres øjne" er temaet. Hvad er det, man ser, når man har fokus på det at se? Ser man det samme, når man ser?

Billedskolens elever og kursister er i fuld gang med at lave store øjne. Farverige værker, der er til at få øje på. Øjne, hvor pupillen mangler, så man ved at se igennem pupillen, måske få et helt nyt syn på verden.

SE med andres øjne på Nytorv og i gågaden onsdag 13. marts kl. 16.30-17.30.