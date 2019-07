Middelfart Boldklub skriver kontrakt med Oliver Skolnik

Middelfart: Middelfart Boldklub har skrevet kontrakt med den 20-årige forsvarsspiller Oliver Skolnik efter en uges prøvetræning. Oliver Skolnik har senest spillet i OB.

Oliver Skolnik har fået sin fodboldopdragelse i Vallensbæk, Vanløse og Hvidovre, men kom til Odense og OB for et par år siden. Her er det blevet til en lang række kampe i U19-ligaen, samt en masse kampe i Reserveholdsturneringen.

- Oliver har vist sig godt frem den seneste uges tid, og det lå lige til venstrebenet at tilbyde ham en kontrakt. Oliver har et godt blik for spillet, han er dygtig og velovervejet i duelspillet, og så har han en rigtig god venstre fod. Jeg har fulgt ham en del de sidste par år mens han har spillet i OB, og der er sket en markant udvikling med Oliver. Den udvikling skal vi være med til at fortsætte her i Middelfart, og han skal fra dag 1 kæmpe med om pladserne på holdet, fortæller direktør Søren Godskesen i en pressemeddelelse.

- Allerede fra min første dag i klubben kunne jeg mærke den gode stemning og det stærke sammenhold i omklædningsrummet, samtidig med at intensiteten i træningen var meget høj. I forhold til U19-fodbolden kan jeg godt mærke at det fysiske tryk er noget hårdere, men det vænner man sig hurtigt til. Jeg skal ind og konkurrere med de øvrige forsvarsspillere fra dag 1 om pladserne på holdet, siger Oliver Skolnik.

Oliver Skolnik tiltræder på en kontrakt, der har udløb 30. juni 2020. /EXP