Middelfart: 2. divisionsklubben Middelfart Boldklub har skrevet en etårig kontrakt med Jesper Lange, som senest har været i Ringkøbing IF. Jesper Lange har mere end 200 superligakampe på CV'et for klubber som OB, Esbjerg fB og AGF.

- Jesper passer perfekt ind i vores måde at spille fodbold på, og med Jesper ved du altid, hvad du får. Han er en stor holdspiller både på og uden for banen, og hans arbejdsraseri på banen er velkendt i hele fodbold-Danmark, udtaler direktør Søren Godskesen i en pressemeddelelse.

- Jeg føler, at jeg stadig har masser af fodbold i mig, og jeg er rigtig glad for, at jeg også fik muligheden for at vise det i mit halve år i Ringkøbing. Ambitionerne i Middelfart tiltaler mig meget, og allerede i min første træning med holdet mandag, kunne jeg mærke, at der er god energi og konkurrence i truppen, udtaler Jesper Lange.

Jesper Lange kan opleves i kamp for Middelfart for første gang lørdag den 2. februar klokken 13, når TPI kommer på besøg til en træningskamp i Middelfart.