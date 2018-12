Middelfart: Fra årsskiftet har Middelfart Boldklub lejet angriberen Lucas From i Vejle Boldklub i seks måneder.

Han har siden sommeren 2018 været en fast del af superligatruppen i Vejle, hvor han er på kontrakt frem til sommeren 2021.

- Lucas er en spiller, vi har fulgt de sidste par år. Hans potentiale er kæmpe stort, hvilket Vejle også har vist ved at give ham en 3-årig kontrakt. Dog virker dette lejeophold på 6 måneder som den optimale løsning for begge parter. Vi forventer, at Lucas fra start byder sig til og falder godt ind i vores miljø. Samtidig er det aftalt, at Lucas træner med i Vejle, men først og fremmest gælder det naturligvis Middelfart, udtaler direktør Søren Godskesen i en pressemeddelelse.

Lucas From glæder sig også til at løbe på banen for Middelfart:

- Det har spillet ind i mit valg, at der virkelig er noget at spille for i foråret. Middelfart er helt sikkert et af flere hold, som kommer til at spille med i den sjove ende af rækken, siger han.