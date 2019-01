Middelfart Boldklub forlænger med forsvarsspiller

Middelfart: Efteråret bød på mange kampe og flere pladser i startopstillingen for Niclas Nymand, og nu har den 24-årige forsvarsspiller forlænget sin kontrakt med Middelfart Boldklub til 30. juni 2019. Det meddeler klubben i en pressemeddelelse.

- Niclas Nymand ved vi altid, hvad står for. Det er derfor glædeligt, at vi har sikret Nymand for klubben i forårets vigtige kampe. Han er en bundsolid spiller, der kender vores systemer og de øvrige spillere i truppen, og han gled i løbet af efteråret helt ubesværet ind på holdet, siger direktør i Middelfart Boldklub, Søren Godskesen.

Også hos Niclas Nymand er der glæde over forlængelsen med Middelfart, hvor han efter eget udsagn føler sig godt tilpas.

- Det er en spændende halvsæson, Middelfart går ind til, og jeg håber at kunne yde mit bidrag til mere succes for Middelfart Boldklub. Forhåbentlig med deltagelse i den absolutte topkamp om oprykning, siger han.

Niclas Nymand har tidligere spillet i Fredericia.