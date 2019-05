Mette fra 'Alene i Vildmarken' taler i oppusteligt iglotelt

Lige som mange af de øvrige deltagere i reality-konceptet er Mette Mortensen taget på foredragsturné, så nu vil den tidligere varehuschef i Føtex i Middelfart fortælle om sine personlige oplevelser under opholdet i den norske vildmark og om, hvorfor hun valgte at deltage i tv-programmet.

Telt ved særlige lejligheder

Foredraget foregår i legeparkens nye, oppustelige iglotelt til små 100.000 kroner.

Det er ifølge lokaludvalget Fynske Bank Fonden, der har doneret 50.000 kroner, og DGI/DIF's idrætspulje har givet 43.000 kroner.

Igloteltet bliver ifølge lokaludvalgsformand John Jørgensen pustet op til særlige lejligheder, så man kan afholde koncerter og foredrag udendørs uden at tage højde for vejrudsigten.

De lokale ildsjæle har nu indsamlet tre millioner kroner, der alle er investeret i Tusindårslegeparken.

Du kan være medlem af foreningen bag for 150 kroner ved at indbetale på Fynske Bank-kontoen 6850 0000343204. Så får man desuden mulighed for at booke bålhytte med grill.