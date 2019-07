Mere og mere populært: Kajakklub klar med stort byggeprojekt efter 10 års opsparing

Kajakklubben Strømmen i Middelfart oplever stor medlemsfremgang og er nu kommet på plads med et større byggeprojekt, der skal fremtidssikre klubben.

- Og det retfærdiggør de kontingentstigninger, vi har haft. Det er stadig billigt for et årskontingent, påpeger han.

- Det har taget lang tid, og vi har for alvor arbejdet med det de sidste fem år. Det er blevet udskudt på grund af marinaplanen. Nu har vi lige skrevet under med en tømrer, som går i gang efter efterårsferien, og han bygger frem til marts, fortæller klubformand Claus Svenningsen.

Og efter byrådspolitikerne i Middelfart før sommerferien nikkede ja til at stille en lånegaranti på to millioner kroner, så er klubben ved at køre håndværkerne i stilling.

Halvanden million kroner har klubben selv sparet sammen. Primært ved at hæve kontingentet de seneste fem år fra 1200 kroner om året til 1500 kroner.

En ny tilbygning - et kajakhotel - og en renovering af klubbens eksisterende bygninger.

Kajakklubben Strømmen er en forening, der ifølge et jubilæumsskrift (fra 2009) er dannet 3. december i 1934 af en gruppe kajakinteresserede mænd.Først holdt de til under et halvtag monteret på et fiskehus, men siden gik et arbejde i gang med at opføre eget hus af overskudstræ fra Den Gamle Lillebæltsbro. Det blev opført på Sildemarken. I 1982 kunne klubben rykke ind i de lokaler, hvor de i dag holder til - på Østre Hougvej 104. Klubhuset ejes af Middelfart Kommune. I 90'erne havde klubben røde tal på bundlinjen, men det blev i starten af 00'erne vendt. I 2008 udvidede klubben med et ekstra bådhus for at få plads til flere kajakker, så de kunne følge med efterspørgslen og medlemsfremgangen. Og siden er medlemskartoteket vokset stødt. Desuden har klubben en stolt tradition for at deltage i OL, EM og VM. Bedste resultat er ifølge klubbens hjemmeside, da Andreas Lind i 1950 vandt VM-bronze i enerkajak på 500 meter.

Klubformand Claus Svenningsen glæder sig til, at man snart går i gang med udvidelsesprojektet, der skal imødekomme den pladsmangel, klubben oplever efter en stor medlemsfremgang de seneste år. Foto: Daniel Kofoed.

- Vi vokser hele tiden

Kajakklubben Strømmen har de seneste år oplevet en god fremgang af medlemmer.

Klubben er gået fra 160 til 400 medlemmer, og Claus Svenningsen kan huske, at man i 90'erne, hvor han også var formand i en periode, var under 100 medlemmer.

- Det har eksploderet de seneste år. Vi vokser hele tiden, og jeg vil tro, at vi er den 10. største kajakklub i Danmark, fortæller formanden.

Der bliver plads til 150 kajakker i det nye såkaldte kajakhotel, hvor der også bliver et opvarmet værksted med udsugning. Der bliver desuden mulighed for et større og mere indbydende motionsrum i det eksisterende hus, hvor man også vil opgradere bad- og toiletfaciliteter.

Desuden er klubben klar på at tænke andre vandsportsaktiviteter ind.

Claus Svennigensen fortæller, at man blandt andet har kig på Stand up paddle, hvor man står på et slags surfbræt og med en god balanceevne skal padle sig frem.

Klubformanden fortæller, at fremgangen især skyldes de mere gråhårede årgange, der for alvor har fået øjnene op for et aktivt liv på vandet.

- Vi er mange ældre, de 60-70-årige, hvor mange mødes hver tirsdag. De er enormt vigtige for os, og de er med til at vedligeholde kajakkerne, siger Claus Svenningsen, der tilføjer, at der er fremgang af medlemmer fra 40 år og opefter.

Han forventer, at de mere moderne rammer gør klubben endnu mere attraktiv for kommende medlemmer.

- Jeg tror ikke på, at vi går ned i medlemmer de næste fem-ti år, siger han.

Det nye kajakhotel kommer til at ligge i umiddelbar tilknytning til det eksisterende klubhus. Først i løbet af 2020 forventer klubben at gå i gang med renoveringsplanerne, der først skal godkendes af kommunen.