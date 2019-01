Mere musik: Folk-festival i Fjelsted vender tilbage

Landsbyens Fjelsteds 600-års-fejring blev ikke blot en flot markering af områdets historie. Den skabte også fundamentet for en ny musikfestival, som vender tilbage til august. Og så understregede arbejdet med jubilæet ifølge arrangørgruppen behovet for et større samarbejde i Fjelsted-Harndrup-området.

- Festivalen er ikke kun for Fjelsted. Den er lige så meget for de optrædende. Men vi lagde cateringen hos Anja Rask i forsamlingshuset, og der var mange lokale blandt gæsterne. Så det var et godt afkast af fødselsdagen, siger Poul Erik Brandt.

Han er formand for lokaludvalget i Fjelsted-Harndrup, og han er aktiv folk-musiker, ligesom han er frivillig på Strib Vinterfestival sammen med en række af de andre musikere, der kommer til at optræde i Fjelsted til sommer.

Konceptet er jo, at alle bands spiller gratis, og de spiller ikke mindst for hinanden. Derfor skal festivalen heller ikke være større. Den fik en meget fin modtagelse, og vi har fået lov til at låne fælleden igen, så vi er klar med en runde mere i august 2019, fortæller Poul Erik Brandt.

Fjelsted: F'erne står i kø, når landsbyen Fjelsted gør status over fejringen af byens 600-års-fødselsdag. For fejringen af fødselsdagen fostrede Fjelsted Folk-festival på Fælleden.

Færre samlinger i 2019

I styregruppen for fejringen af Fjelsteds fødselsdag blev der året igennem brugt mange kræfter på at få alt fra fælledfest til sankthans og tartelet-spisning sat på landkortet - og ikke mindst afviklet.

Og det ligger i kortene, at 2019 bliver et mindre aktivt år for i hvert fald Fjelsted Borgerforening.

- Fødselsdagen var en fejring af, at vi stadig er her. At der stadig er så meget i området, at der er noget at samles om. Det var også en fødselsdag, hvor rigtigt mange med tilknytning til Fjelsted vendte tilbage og var med til at markere 600-året, siger Mads Winther fra Fjelsted Borgerforening.

- Men vi er nødt til at erkende, at skal vi videre, så skal vi være endnu bedre til at samarbejde i hele Fjelsted-Harndrup-området. Det gælder både i forhold til det politiske system, hvor vi meget gerne vil overbevise byrådet om, at der skal bygges nye boliger herude. Men det gælder også i forhold til at ramme bredt med de aktiviteter, vi tilbyder, siger Mads Winther.

Han peger på, at der er kommet flere om buddet i forhold til at afvikle eksempelvis fællesspisninger.

- Vi kommer som borgerforening til at afvikle færre arrangementer i 2019. Vi laver vores sankthans på Fælleden, og så vil vi forsøge at lave en fællesspisning på skolen sammen med Harndrup Borgerforening, siger Mads Winther, der gerne så en paraply-organisation over de mange små foreninger, så de forskellige aktiviteter i området kunne koordineres bedre.

- Vi er cirka 1000 borgere herude. Vi skal finde ud af, hvad der skal til, for at vi kan trække 100 til de arrangementer, vi laver. For med 100 deltagere sætter vi ikke penge til, og det frivillige arbejde er ens, uanset om vi laver noget for 40 eller for 100, siger han.