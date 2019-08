Mere end brikker: Skoleskak fejrede 50 år og stærkt sammenhold

Nørre Aaby: I 1969 kom en dreng fra 5. klasse på Nørre Aaby Skole hen og spurgte den unge lære, John, om de ikke kunne starte noget med skoleskak. Det kunne de da godt, syntes John.

Eleven, Henrik Vorager, vidste godt, at det var John Dahlberg, han skulle have fat på, hvis der skulle sættes gang i noget, og det blev der. I går, 50 år senere, var den tidligere lærer og den nu meget voksne skoleelev igen samlet. Sammen med en helt masse andre mennesker, for spørgsmålet til læreren den gang for 50 år siden gjorde, at mange, mange andre børn igennem tiden har haft glæde af at lære og spille skak. At deltage i turneringer. At være på skakture sammen til Sverige. At hive store pokaler med hjem derfra. Men ikke mindst at have lært hinanden at kende. For skak kan mange ting. Mest af alt skabe sammenhold.

Det fornemmede man tydeligt, da Nørre Aaby Juniorskakklub lørdag formiddag fejrede sine første 50 år.

En helt central figur var naturligvis John Dahlberg, som mange af de tidligere skakspillere takkede i taler og fremhævede for sit gode arbejde som formand for klubben gennem mange år.