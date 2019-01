Mere brolukning: Den gamle Lillebæltsbro spærres også de to sidste weekender i november

Middelfart: Sidste års omfattende forsinkelser af arbejdet på Den gamle Lillebæltsbro, fik Vejdirektoratet til at melde ud, at der ventede yderligere 43 ugers lukning af broen i 2019 og eventuelt 2020.

Den 14. januar kunne Vejdirektoratet dog fortælle, at det hen over vinteren var lykkedes at optimere tidsplanen og nedbringe lukningen til 35 uger, nemlig fra den 29. januar til 1. oktober.

Den plan holdt den nye projektleder Janie Ipsen fast i, da hun tirsdag morgen på Kulturøen mødtes med Middelfarts handlende, der mildest talt har været frustreret over, at det ikke er lykkedes entreprenøren at overholde den oprindelige plan på 20 ugers lukning i 2018 og 20 uger i 2019.

Janie Ipsen måtte dog også fortælle de handlende, at det bliver nødvendigt at lukke broen for kørende trafik de sidste to weekender i november for at fjerne sikkerhedsafskærmningen mellem broarbejderne og togene.