Mercado om unge-balladen i Nørre Aaby: - Jeg har ikke noget imod at blive lidt skrap

Det bærer blandt andet den gamle stationsbygning nær skolen præg af. De store træplader for vinduerne vidner om smadrede ruder, ligesom der flere steder er malet graffiti. I sidste uge var Fyens Stiftstidende vært ved et fyraftensmøde på byens bibliotek , hvor mulige løsninger blev drøftet.

- Det er som at blive sendt tilbage til fortiden, fortalte hun, før snakken et øjeblik vendte tilbage til nutidens Nørre Aaby, som de seneste måneder har haft problemer med unge, der udøver hærværk og skaber utryghed.

Gulerødder og forældrepålæg

Problematikken er ikke begrænset til kun at gælde den vestfynske stationsby, og børne- og socialministeren fortæller, at hun langt hen ad vejen tror på guleroden frem for pisken.

- Det er i høj grad et forældreansvar at sikre, at ens børn opfører sig ordentligt og kan kende forskel på dit og mit.

Hvad så, når guleroden ikke virker?

- Jeg har ikke noget imod at blive lidt skrap. Så synes jeg godt, man må gå lidt hårdere til forældrene og italesætte forældreansvaret. Jeg har ikke nogen problemer med, at man går over til at give et forældrepålæg, siger ministeren og forklarer, at hun med forældrepålæg mener en kontrakt med forældrene, hvori der står ting, som barnet eller børnene skal opfylde.

Forældrepålæg er en mulighed kommunerne har haft siden 2007, hvor de kan stille krav til forældre med børn, som er på vej i uføre eller allerede er havnet i det. Forældrene skal for eksempel forpligte sig på at få børnene i skole og holde dem hjemme om aftenen. Og hvis de ikke lever op til forpligtelsen, kan kommunen tage børnepengene fra dem.