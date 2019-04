Menighedsrådet tænker nyt: - Folk skal tale om kirken i sognet

Ejby: Der er menighedsmøde ved Ejby Kirke onsdag 10. april klokken 19 i Sognegården, Nørregade 97.

"Menighedsmøde"er ikke noget nyt, vi har fundet på, men måske er det et lidt forsømt, siger Jens Helbo, der er formand for Menighedsrådet i Ejby.

Det følger af Lov om Menighedsråd, at der en gang om året skal inviteres til et møde, hvor menighedsrådet redegør for regnskab og det kommende års budget.

- Vi tænker lidt anderledes, fordi vi faktisk gerne vil have folk til være med til at tale om den kirke, vi har i sognet, og hvis vi vil det, må vi også gøre lidt mere ud af mødet. I år har vi inviteret Claus Due fra Humlebæk Sogn til at komme med et oplæg om, hvordan de har udviklet deres sogn. Det glæder vi os til, og især til at tale om hvad vi kan gøre her i Ejby, siger Jens Helbo.

- Vi kan lokalt være en aktør for mere fællesskab. Det vil vi gerne og gerne sammen med andre frivilliggrupper i Ejby.

Der er gratis adgang, og alle er velkomne. Menighedsrådet serverer en let forfriskning i løbet af aftenen og håber på en god dialog.