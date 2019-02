Meget på spil: Kurdere lever i uvished

En gang om ugen mødes en gruppe af kurdiske mænd for at hygge sig med blandt andet brætspil. Men under den livsglade overflade lurer usikkerheden, for med de nye politiske vinde fra Christiansborg er det ikke længere nok at være velintegrerede og i arbejde. Opholdstilladelsen kan forsvinde, og det vil især ramme børnene hårdt, fordi de er godt på vej gennem det danske uddannelsessystem.