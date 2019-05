Med kage, boller og hjerter: Maria kæmper for flere voksne i daginstitutionerne

Der er for første gang demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutioner i Middelfart søndag.

- Jeg var lidt skuffet over, at der ikke var en demonstration i Middelfart første gang (i april, red.), og så skrev jeg til to af mine gode veninder, om de kunne hjælpe. Vi er alle sammen mødre, der har børn i dagpleje, børnehave og skole, forklarer Maria Lund Nielsen.

Søndag samles forældre over hele landet til endnu en markering, og Maria Lund Nielsen ville gerne sikre sig, at Middelfart kommer på landkortet, så også de lokale politikere bliver opmærksomme på udfordringerne i kommunens daginstitutioner.

Det er som led i den landsdækkende forældrebevægelse "Hvor er der en voksen?", der kæmper for at indføre minimumsnormeringer.

Og på søndag kulminerer det, når Maria Lund Nielsen og et par gode veninder inviterer børn, forældre og pædagoger til fælles demonstration på Nytorv i Middelfart for at råbe op om, at der skal flere voksne til at passe børnene.

- Kanondygtige voksne

Hun har en datter på syv år, der går i børnehaveklasse og sfo og en søn på snart tre år, der i næste uge begynder i børnehave i Middelfart.

Og hun føler sig utrolig heldig med familiens dagpleje og børnehave, men hun oplevede færre voksne, da den ældste datter sidste år rykkede videre til sfoen, hvor der ifølge Maria Lund Nielsen blev længere mellem de voksne.

- Det er meget vigtigt at understrege, at vi har kanondygtige og engagerede voksne, men en pædagog har kun to hænder, hvis der er to, der kommer op at slås, og der skal være tid til en anden, der måske har en hård morgen, understreger Maria Lund Nielsen, der oplever, at de voksne hele tiden skal løbe hurtigere og hurtigere.

Hun tilføjer, at demonstrationen ikke er møntet på en bestemt daginstitution, men det er et generelt budskab om, at både de lokale folkevalgte og folketingspolitikerne skal forstå, at der er få få voksne på de enkelte stuer.

I ugens løb har mødrene stået bag flere aktioner som at takke pædagoger og medhjælpere med blomster og gavekurve og hængt hjerter op i børnehaver. Også flyers er delt ud. Og personalet på Lillebæltskolen har fået kage som klap på skulderen for den daglige indsats.

Formanden for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Vigsø (S), er positiv overfor opråbet:

- Det har jeg dyb respekt for, og jeg håber, at de råber så højt, at man kan høre det på Christiansborg, hvor pengene åbenbart sidder meget løst lige nu, siger Lars Vigsø, der nikker ja til, at personalet løber stærkt, men han har samtidig indtryk af, at det går "okay" på kommunens daginstitutioner.

Demonstrationen på søndag foregår fra klokken 14, hvor der vil være flødeboller, kaffe, boller og slikkepinde til børn og voksne sponsoreret af nogle af de lokale butikker og caféer.